До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, забравшему чужие деньги из лотка банкомата Криминал

Пенза, 15 апреля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит 38-летнему жителю Пензы, который забрал чужие деньги из лотка банкомата.

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«В ОМВД России по Пензенскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница 1968 года рождения. Заявительница сообщила, что хотела в банкомате снять со своей банковской карты наличные. После того, как банкомат выдал карту, женщина, не дождавшись выдачи купюр, забрала пластик и ушла. Деньги остались в лотке банкомата. Когда она вернулась за наличными, их уже не было. Сотрудниками полиции было установлено, что денежные средства забывчивой заявительницы присвоил 38-летний пензенец: подойдя к банкомату, он обнаружил оставленные в лотке 10 тыс. рублей и забрал их», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что деньги потратил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в тексте.