Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено 38-летнему жителю Пензы, который украл велосипед.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что оставила велосипед в подъезде дома, однако через некоторое время на месте его не обнаружила; стоимость похищенного составила около 9 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 38-летний житель города Пензы, причастный к совершению преступления. Злоумышленник дал признательные показания. [...] Похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.