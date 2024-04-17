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В Кузнецке будут судить жителя Ульяновской области за мошенничество и представление в налоговый орган сведений о подставном лице

09:30 | 17.04.2024 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ульяновской области, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере и представление в налоговый орган сведений о подставном лице.

В Кузнецке будут судить жителя Ульяновской области за мошенничество и представление в налоговый орган сведений о подставном лице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в июне 2022 года ульяновец продал 34-летнему жителю Пензенской области 100% доли в уставном капитале юридического лица, в собственности которого находились земельные участки стоимостью свыше 935 млн рублей. По условиям нотариально удостоверенного договора купли-продажи регистрация перехода права собственности на долю должна быть произведена в течение трех лет с момента его заключения по поручению покупателя. Несмотря на это в октябре 2022 года продавец перерегистрировал проданную им фирму на подконтрольного ему подставного мужчину, которого нашел через своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в конце октября 2022 года пензенец узнал о сделке и обратился в арбитражный суд с иском о признании ее недействительной, решением суда его иск был удовлетворен.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что причиной поступка стали испортившиеся отношения с потерпевшим. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд Пензенской области», — сказала собеседница агентства.

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