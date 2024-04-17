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В Нижнем Ломове водитель распылил перцовый баллончик в лицо пешехода, возбуждено дело

10:19 | 17.04.2024 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Молодой водитель распылил перцовый баллончик в лицо пешехода в Нижнем Ломове Пензенской области, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В Нижнем Ломове водитель распылил перцовый баллончик в лицо пешехода, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением обратился местный житель 1989 года рождения.

«Сотрудники полиции установили 23-летнего молодого человека, причастного к совершению преступления. Подозреваемый [...] рассказал, что при движении на своем автомобиле заметил мужчину, который стоял на проезжей части и заблокировал ему движение. Подозреваемый подал звуковой сигнал заявителю, чтобы тот отошел. На сигналы мужчина не реагировал. Молодой человек внезапно разозлился, после чего остановил транспортное средство, вышел из него и распылил перцовый баллончик в лицо потерпевшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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