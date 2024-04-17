В Пензенском районе мужчина похитил у своего отчима телевизор и сдал его в комиссионный магазин, возбуждено дело Криминал

Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1994 года рождения похитил у своего отчима телевизор и сдал его в комиссионный магазин, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина 1978 года рождения и сообщил, что из его домовладения неизвестные похитили телевизор стоимостью почти 4 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался пасынок, [...] ранее [он уже] привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что накануне находился в гостях у своего отчима. Воспользовавшись отсутствием внимания, [...] он похитил телевизор. Похищенное злоумышленник сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.