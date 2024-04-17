В Заречном женщина разблокировала телефон спящего знакомого и перевела на свою карту 450 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет грозит жительнице Заречного Пензенской области 1991 года рождения, которая разблокировала телефон знакомого, пока тот спал, и перевела на свою карту 450 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился 38-летний мужчина и пояснил, что дома распивал спиртные напитки со своей знакомой, затем уснул, а, проснувшись, обнаружил пропажу денег со своего счета.

«Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что находилась в гостях у знакомого. Воспользовавшись тем, что хозяин дома уснул, женщина взяла телефон спящего, приложила его большой палец руки к датчику распознания отпечатков пальцев, затем зашла в приложение банка и перевела на номер своей банковской карты 450 тыс. рублей. Часть похищенных денег женщина потратила на личные нужды, остальная часть похищенного была изъята сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».