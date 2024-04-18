В Белинском мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского Криминал

Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по подозрению в применении насилия в отношении полицейского в городе Белинском Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 11 апреля 2024 года в городе Белинском подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ. Он был доставлен полицейскими к отделу МВД России по Белинскому району. Подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, решил скрыться от сотрудников полиции. После того, как участковый уполномоченный полиции догнал его, он применил к полицейскому насилие — обхватил его шею рукой и начал сжимать. Противоправные действия мужчины были пресечены еще одним сотрудником полиции», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.