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В Белинском мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского

13:28 | 18.04.2024 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по подозрению в применении насилия в отношении полицейского в городе Белинском Пензенской области.

В Белинском мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 11 апреля 2024 года в городе Белинском подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ. Он был доставлен полицейскими к отделу МВД России по Белинскому району. Подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, решил скрыться от сотрудников полиции. После того, как участковый уполномоченный полиции догнал его, он применил к полицейскому насилие — обхватил его шею рукой и начал сжимать. Противоправные действия мужчины были пресечены еще одним сотрудником полиции», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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