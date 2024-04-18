Пьяный пензенец угнал автомобиль, чтобы съездить в магазин за спиртным Криминал

Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 38-летнему жителю Пензы, который, будучи пьяным, угнал автомобиль приятеля, чтобы съездить в магазин за алкоголем.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился владелец транспортного средства и пояснил, что накануне распивал спиртные напитки со своим товарищем, во время застолья уснул, а, проснувшись, не обнаружил свой автомобиль на месте парковки.

«Угонщик [...] дал признательные показания. По его словам, когда спиртное закончилось, мужчина решил поехать за добавкой. Подозреваемый заметил припаркованный автомобиль заявителя и решил позаимствовать его, чтобы добраться до магазина. Воспользовавшись свободным доступом к ключам зажигания автомобиля, он завел транспортное средство и отправился в поездку. Добраться до магазина злоумышленнику не удалось, так как по пути следования он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».