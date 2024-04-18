В отношении жителя Саратовской области, предъявившего полицейским под Пензой поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 49-летнего жителя Саратовской области, который предъявил остановившим его под Пензой полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что ранее был лишен права управления транспортными средствами, но решил продолжить пользоваться автомобилем, чтобы добираться до места работы, для чего заказал поддельный документ в январе 2024 года в сети интернет за 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.