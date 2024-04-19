В Пензенской области депутату и двум полицейским предъявлены обвинения по делу о покушении на незаконное получение страховой выплаты в размере более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Обвинения по уголовному делу о покушении на незаконное получение страховой выплаты в размере более 2 млн. рублей, возбужденному на основании материалов УФСБ России по Пензенской области, предъявлены депутату Законодательного собрания региона, фамилия которого не называется, и двум сотрудникам полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В отделе по расследованию особо важных дел [...] расследуется уголовное дело по обвинению депутата Законодательного собрания Пензенской области в покушении на мошенничество в сфере страхования в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ), начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Башмаковскому району — в превышении должностных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), инспектора ДПС — в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области. По данным следствия, 4 января 2024 года в рабочем поселке Башмаково обвиняемый, управляя личной автомашиной, совершил наезд на световую опору, после чего скрылся с места ДТП, не сообщив об этом в правоохранительные органы. Через несколько дней, решив незаконно получить страховые выплаты, он обратился к начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Башмаковскому району с просьбой оформить документы о ДТП, якобы произошедшем 11 января 2024 года. Сотрудник полиции согласился помочь обвиняемому и дал указание подчиненному сотруднику о составлении необходимых документов. Инспектор ГИБДД изготовил документы, внеся в них заведомо ложные сведения о дате и времени ДТП», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что впоследствии обвиняемый направил пакет документов в страховую компанию для получения выплаты в размере более 2 млн. рублей, однако преступный умысел не был доведен им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ему было отказано в выплате ввиду выявления недостоверности предоставленных сведений.

«Всем фигурантам уголовного дела в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в пресс-релизе.