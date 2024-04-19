Житель Земетчинского района получил 1,5 года колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции Криминал

Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. 47-летний житель Земетчинского района Пензенской области, который ранее был судим за угрозу убийством, получил 1,5 года колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

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«По делу установлено, что вечером 4 декабря 2023 года находившемуся на дежурстве участковому уполномоченному ОМВД России по Башмаковскому району поступило сообщение об агрессивном поведении в приемном отделении больницы пьяного мужчины, требовавшего отвезти его в Земетчинский район. Прибыв по вызову, двое сотрудников полиции предложили дебоширу проехать в отдел для составления протокола об административном правонарушении. Мужчина отказался, выразился нецензурной бранью и оказал неповиновение правоохранителям. С применением физической силы он был доставлен в отдел полиции. Находясь у помещения дежурной части, сельчанин выразил недовольство по поводу его задержания и доставления в отдел, затем резко встал, сделал выпад и ударил лбом участкового уполномоченного в область левого глаза, чем нанес повреждения, расцененные заключением судебно-медицинской экспертизы как не причинившие вреда здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый вину не признал и пояснил, что таким способом пытался оттолкнуть от себя сотрудника полиции.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. За противоправные действия в помещении больницы злоумышленник привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ», — сказала собеседница агентства.