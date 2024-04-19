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В Наровчатском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

12:49 | 19.04.2024 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Житель Наровчатского района Пензенской области 1984 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Наровчатском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый [...] рассказал, что супруга распивала спиртные напитки в гостях у своей знакомой. Через несколько дней женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии в квартиру у него с супругой произошел конфликт, во время которого он ледоколом угрожал ей убийством. Мужчина признался, что ему не понравилось долгое отсутствие супруги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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