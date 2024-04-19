В Наровчатском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Житель Наровчатского района Пензенской области 1984 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Подозреваемый [...] рассказал, что супруга распивала спиртные напитки в гостях у своей знакомой. Через несколько дней женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии в квартиру у него с супругой произошел конфликт, во время которого он ледоколом угрожал ей убийством. Мужчина признался, что ему не понравилось долгое отсутствие супруги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.