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В Кузнецке мужчина украл из автомобиля кошелек с банковской картой и оплатил ей покупки

13:13 | 19.04.2024 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит мужчине, который похитил из автомобиля кошелек с банковской картой и оплатил ей покупки в магазинах города Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке мужчина украл из автомобиля кошелек с банковской картой и оплатил ей покупки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился житель Тульской области 1991 года рождения и сообщил, что со счета украденной карты списано более 45 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили гражданина 1990 года рождения, причастного к совершению данного преступления. [...] Подозреваемый [...] рассказал, что воспользовался тем, что дверь автомобиля была не заперта, после чего проник в салон транспортного средства, откуда похитил кошелек. Обнаруженной в похищенном кошельке банковской картой злоумышленник расплатился в различных магазинах города Кузнецка», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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