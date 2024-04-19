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ФСБ задержала жителя Пензенской области, который командовал вооруженной группировкой в Сирии

14:04 | 19.04.2024 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона 1988 года рождения, который на территории Сирии командовал вооруженной группировкой в составе террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

ФСБ задержала жителя Пензенской области, который командовал вооруженной группировкой в Сирии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемый, являясь сторонником радикального ислама и находясь на территории Сирийской Арабской Республики, добровольно принял командование вооруженной группировкой, выполняющей функции штурмового подразделения, структурно входящего в террористическую организацию, а также осуществлял взаимодействие с другими группировками, распределял функциональные обязанности между подчиненными ему боевиками, планировал и руководил проводимыми боевыми операциями, в том числе по обороне территории», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

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