Житель Никольского района лишился более 1,5 млн. рублей при покупке снегохода Криминал

Пенза, 20 апреля 2024. PenzaNews. 38-летний житель Никольского района Пензенской области лишился более 1,5 млн. рублей при покупке снегохода по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчина договорился с продавцом о сделке, после чего занялся решением вопроса о доставке снегохода в Пензу, нашел в интернете объявление о грузоперевозке, однако через некоторое время ему поступил звонок от имени продавца о необходимости оплатить покупку из-за большого количества желающих приобрести транспортное средство.

«Будучи введенным в заблуждение, мужчина четырьмя переводами перечислил на предоставленный звонившим банковский счет 1 млн. 520 тыс. рублей. После этого заявитель связался с продавцом, который пояснил, что реквизиты банковской карты для оплаты он не предоставлял. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.