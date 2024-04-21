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В Никольском районе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице

09:45 | 21.04.2024 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. 48-летний житель Никольского района Пензенской области обвиняется в причинении смерти сожительнице.

В Никольском районе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 12 апреля 2024 года в селе Серман Никольского района между обвиняемым и его сожительницей, находившимися в состоянии опьянения, произошла ссора. В ходе допросов фигурант уголовного дела показал, что потерпевшая в процессе выяснения отношений начала его оскорблять, он в ответ схватил нож и нанес ей один удар в область грудной клетки. Осознав, что совершил, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Через два дня 46-летняя женщина скончалась в больнице от полученного колото-резаного ранения», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину он признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.

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