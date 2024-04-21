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Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1,8 млн. рублей

11:04 | 21.04.2024 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1965 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1,8 млн. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице перевести все денежные средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, женщина перечислила свои сбережения на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 1,8 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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