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До двух лет лишения свободы грозит жителю Подмосковья, который похитил из магазина в Пензе несколько банок детского питания

12:21 | 21.04.2024 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Московской области, который похитил из торгового зала магазина в Пензе несколько банок детского питания.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Подмосковья, который похитил из магазина в Пензе несколько банок детского питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что общая стоимость похищенного составляет около 5 тыс. рублей.

«Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления был установлен 34-летний житель Московской области. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, взял с витрины несколько банок детского питания и с похищенным прошел мимо кассы. Похищенное он планировал продать, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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