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В Пензе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 15-летнего подростка

20:33 | 21.04.2024 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области вечером в воскресенье, 21 апреля.

В Пензе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 15-летнего подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, сегодня вечером на площади Ленина в городе Пензе в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний госпитализирован, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

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