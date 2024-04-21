В Пензе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 15-летнего подростка Криминал

Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области вечером в воскресенье, 21 апреля.

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«В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, сегодня вечером на площади Ленина в городе Пензе в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний госпитализирован, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.