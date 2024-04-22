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В Пензе предстанет перед судом кондуктор, обвиняемая в краже денег с найденной в салоне автобуса банковской карты

14:06 | 22.04.2024 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы, которая, работая кондуктором, использовала для оплаты проезда пассажиров найденную в салоне автобуса банковскую карту, а полученные от них наличные деньги присваивала, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе предстанет перед судом кондуктор, обвиняемая в краже денег с найденной в салоне автобуса банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в январе текущего года работавшая кондуктором женщина обнаружила в салоне маршрутного автобуса утерянную банковскую карту и использовала ее для проведения оплаты проезда на автобусе с помощью эквайрингового терминала, а полученные от пассажиров наличные денежные средства присваивала себе. За один рабочий день злоумышленница провела 92 оплаты за проезд пассажиров и похитила 2 тыс. 484 рубля с банковской карты ее владельца», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина свою вину признала и возместила причиненный ущерб.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — уточняется в тексте.

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