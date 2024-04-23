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В Сердобском районе пенсионерка перевела мошенникам более 1,4 млн. рублей

14:05 | 23.04.2024 | Криминал

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Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Сердобского района Пензенской области перевела мошенникам более 1,4 млн. рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

В Сердобском районе пенсионерка перевела мошенникам более 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала незнакомка, позвонившая пожилой женщине, убедила ее внести деньги на игровую платформу, после чего пенсионерка перечислила на банковский счет, указанный собеседницей, свыше полумиллиона рублей.

«Через некоторое время, используя мобильное устройство брата, через приложение банка гражданка перечислила с его счета более 800 тыс. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, женщина пыталась вернуть свои деньги. После неудачных попыток женщина поняла, что ее обманули. Общий размер ущерба составил более 1,4 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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