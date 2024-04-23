В Саратовской области заключен под стражу подозреваемый в убийстве жителя Пензенской области Криминал

Саратов, 23 апреля 2024. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 45-летнего жителя Пензенской области, решается вопрос о предъявлении обвинения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Саратовской области.

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«По предварительным данным, 16 апреля 2024 года 45-летний мужчина вместе с 36-летним напарником выехал из села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области на грузовом автомобиле с целью скупки крупного рогатого скота. Находясь на территории Вольского района Саратовской области, мужчина связался по телефону с близкими, после чего пропал без вести. 18 апреля 2024 года на берегу реки Терешки вблизи села Междуречье Вольского района обнаружен автомобиль, на котором передвигались мужчина и его напарник, со следами термического воздействия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе осмотра места происшествия были обнаружены биологические следы, свидетельствующие о криминальном характере смерти потерпевшего.

«21 апреля 2024 года в ходе поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной криминалистической техники вблизи села Илюшкино Павловского района Ульяновской области в водоеме обнаружено тело 45-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области груди, свидетельствующими о криминальном характере смерти. 36-летний напарник потерпевшего был объявлен в федеральный розыск и 21 апреля 2024 года задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области в городе Донецке ДНР», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.