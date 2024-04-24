Жительница Пензы лишилась крупной суммы денег и квартиры после общения с телефонными мошенниками Криминал

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1959 года рождения лишилась крупной суммы денег и квартиры после общения с телефонными мошенниками, которые представились сотрудниками силового ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленники под предлогом утечки персональных данных женщины убедили ее перечислить имеющиеся средства на «безопасный» счет.

«Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка сняла со счета свои накопления и оформила несколько кредитов на общую сумму более 3 млн. рублей. Как только женщина перечислила денежные средства на предоставленные звонившими банковские счета, собеседники убедили пенсионерку продать собственную квартиру, что она и сделала. Вырученные от продажи собственности денежные средства заявительница также перечислила звонившим», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что общий размер ущерба превысил 8 млн. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — поясняется в тексте.