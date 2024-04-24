Уголовное дело возбуждено по факту продажи жителем Пензенской области холодного оружия, доставшегося ему от отчима Криминал

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 222 УК РФ возбуждено по факту продажи жителем Каменского района Пензенской области холодного оружия, доставшегося ему от отчима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудниками ОМВД России по Каменскому району была получена информация о том, что местный житель 1981 года рождения причастен к незаконному обороту оружия. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий информация подтвердилась. Мужчина сбыл холодное оружие, после чего был задержан сотрудниками полиции. Полицейскими оружие было изъято и направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, изъятое относится к колюще-режущему холодному оружию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина дал признательные показания.

«По его словам, холодное оружие ему досталось от отчима. Решив избавиться от ненужной ему вещи, он разместил объявление и продал его за 1 тыс. 500 рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции», — поясняется в тексте.

В сообщении поясняется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.