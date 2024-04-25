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В Колышлейском районе мужчина угрожал тестю убийством, возбуждено уголовное дело

11:13 | 25.04.2024 | Криминал

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Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. 36-летний мужчина угрожал 70-летнему тестю убийством в Колышлейском районе Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В Колышлейском районе мужчина угрожал тестю убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД России, после того, как дочь пенсионера пожаловалась на супруга, злоупотребляющего спиртными напитками, мужчина решил разобраться с зятем и пришел к нему во время очередного застолья.

«Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник взял в руки топор и кинул в сторону заявителя, угрожая убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, дал признательные показания.

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