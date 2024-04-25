В Колышлейском районе мужчина угрожал тестю убийством, возбуждено уголовное дело
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Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. 36-летний мужчина угрожал 70-летнему тестю убийством в Колышлейском районе Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.
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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД России, после того, как дочь пенсионера пожаловалась на супруга, злоупотребляющего спиртными напитками, мужчина решил разобраться с зятем и пришел к нему во время очередного застолья.
«Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник взял в руки топор и кинул в сторону заявителя, угрожая убийством», — сказано в пресс-релизе.
В нем отмечается, что подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, дал признательные показания.