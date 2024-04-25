В Заречном суд назначил штраф в 200 тыс. рублей бывшему замдиректора муниципального учреждения после травмирования ребенка на карусели Криминал

Заречный, 25 апреля 2024. PenzaNews. Суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей бывшему заместителю директора муниципального автономного учреждения города Заречного Пензенской области после травмирования ребенка на карусели в парке культуры и отдыха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в мае 2023 года заместитель директора одного из муниципальных учреждений города Заречного поручил администратору произвести ремонт столешницы карусели в парке культуры и отдыха, находящейся в неисправном состоянии, зная о том, что штатное крепление отсутствует, а имеющиеся в наличии болты слишком длинные, значительно выступают снизу столешницы и не имеют защиты. После ремонта он не проконтролировал техническое состояние карусели», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 14 июня 12-летний мальчик при катании на карусели зацепился рукавом за выступающие болты крепления столешницы, в результате чего получил перелом руки, квалифицируемый как тяжкий вред здоровью.

«Несовершеннолетний был незамедлительно госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Приговор не вступил в законную силу», — указано в пресс-релизе.