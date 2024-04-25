В Пензенской области женщина подозревается в получении выплат на несуществующих детей Криминал

Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Сотрудники ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области установили причастность жительницы Чувашии 1974 года рождения к незаконному получению выплат на детей.

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«Оперативники выяснили, что данная гражданка в августе 2022 года представила ложные сведения в государственные учреждения о рождении двух детей. На основании этих документов она больше года получала социальные выплаты», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что в общей сложности женщина незаконно получила около 600 тыс. рублей.

«Подозреваемая дала признательные показания», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», в настоящее время жительница Чувашии находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.