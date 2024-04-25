19:19:41 Четверг, 25 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области женщина подозревается в получении выплат на несуществующих детей

14:17 | 25.04.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Сотрудники ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области установили причастность жительницы Чувашии 1974 года рождения к незаконному получению выплат на детей.

В Пензенской области женщина подозревается в получении выплат на несуществующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данная гражданка в августе 2022 года представила ложные сведения в государственные учреждения о рождении двух детей. На основании этих документов она больше года получала социальные выплаты», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что в общей сложности женщина незаконно получила около 600 тыс. рублей.

«Подозреваемая дала признательные показания», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», в настоящее время жительница Чувашии находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также
В Кузнецке на территории кладбищ проведут акарицидную обработку В Колышлейском районе мужчина угрожал тестю убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения Уголовное дело возбуждено по факту продажи жителем Пензенской области холодного оружия, доставшегося ему от отчима
В Сердобском районе пенсионерка перевела мошенникам более 1,4 млн. рублей В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади 2,6 га
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама