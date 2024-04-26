В Пензе бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в служебном подлоге Криминал

Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», возбуждено в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя в следственном отделе по Октябрьскому району Пензы регионального СУ СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и отдела собственной безопасности УФССП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в период с октября 2019 года по ноябрь 2022 года судебный пристав-исполнитель октябрьского районного отделения судебных приставов города Пензы в рамках исполнительного производства о взыскании с физического лица в пользу общества с ограниченной ответственностью задолженности в размере более 3,8 млн. рублей вносила в акты о совершении исполнительных действий заведомо ложные сведения об отсутствии по месту жительства должника имущества, подлежащего описи и аресту, и об участии понятых при их совершении», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ноябре 2022 года исполнительное производство было прекращено, меры принудительного исполнения отменены, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.