Завершено расследование дела о незаконной рубке лесных насаждений в Ахунах Криминал

Пенза, 27 апреля 2024. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР завершил расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя Пензы в незаконной рубке лесных насаждений в микрорайоне Ахуны в особо крупном размере.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе.

«По данным следствия, в ноябре 2022 года житель города Пензы по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение согласился выполнить работы по очистке участка местности от бытового и природного мусора в Ахунском сосновом бору. С этой целью он без оформления соответствующих документов решил осуществить незаконную рубку деревьев и кустарников, ветки которых, по его мнению, препятствовали проезду транспортных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что обвиняемый незаконно срубил 120 сырорастущих деревьев, в числе которых были березы, липы, сосны, черемуха, ольха, 36 кустарников орешника, а также три сухостойных дерева, чем администрации Пензы был причинен имущественный ущерб на сумму более 9,5 млн. рублей.

«Незаконно срубленные деревья и кустарники он уничтожил», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что мужчина признал вину частично и возместил в добровольном порядке причиненный ущерб в сумме свыше 690 тыс. рублей.

«В ходе следствия в обеспечительных целях наложен арест на имущество фигуранта: земельный участок, нежилое здание, долю в праве собственности на квартиру, легковой автомобиль, прицеп. Общая стоимость арестованного имущества составила 8,9 млн. рублей. После вручения обвиняемому утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.