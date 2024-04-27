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В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев

14:24 | 27.04.2024 | Криминал

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Пенза, 27 апреля 2024. PenzaNews. Государственные лесные инспекторы выявили два факта незаконной рубки деревьев в Пензенской области.

В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона, на территории Сердобского лесничества оказались вырублены дубы и сосны объемом 32 кубометра, ущерб составил 6,9 млн. рублей.

«Лицо, совершившее незаконную рубку, установлено. Материалы по данному факту направленны в отдел полиции по Бековскому району Пензенской области», — отмечается в тексте.

«На территории Чаадаевского лесничества выявлена незаконная рубка [...] осины объемом 3,49 кубометра, ущерб [...] составил 14 тыс. рублей. Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности», — добавляется в сообщении.

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