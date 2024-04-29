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Житель Пензы подозревается в краже золотых колец у бывшей супруги

12:01 | 29.04.2024 | Криминал

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Пенза, 29 апреля 2024. PenzaNews. Житель Пензы подозревается в краже трех золотых колец у бывшей супруги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы подозревается в краже золотых колец у бывшей супруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что [...] к ней в квартиру приходил бывший муж 1988 года рождения, чтобы навестить дочь. После визита мужчины заявительница обнаружила пропажу трех золотых колец, которые она положила на кухонный стол, пока готовила ужин», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что стоимость похищенного составила около 7 тыс. рублей.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в квартире бывшей супруги заметил на столе золотые изделия. В этот момент у него возник умысел совершить преступление. Мужчина незаметно для заявительницы похитил золотые украшения и под предлогом покупки лампочки в комнату дочери скрылся. Похищенное злоумышленник сдал в комиссионный магазин почти за 4 тыс. рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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