17:11:30 Понедельник, 29 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина избил своего отца деревянной скалкой, возбуждено уголовное дело

15:12 | 29.04.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 29 апреля 2024. PenzaNews. Житель Пензы избил деревянной скалкой своего 74-летнего отца, который впоследствии был госпитализирован, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина избил своего отца деревянной скалкой, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый дал признательные показания. Возникшему конфликту между родственниками предшествовало радушное застолье в доме потерпевшего. Мужчины праздновали день рождения заявителя. По словам злоумышленника, в ходе распития спиртных напитков у него с именинником возникла словесная перепалка. После разговора на повышенных тонах мужчина взял в руки деревянную скалку и нанес ею несколько ударов своему родственнику. Подозреваемый признался, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже золотых колец у бывшей супруги Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе
В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным брака жителя Каменского района и иностранки
В Пензе бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в служебном подлоге В Кузнецке на территории кладбищ проведут акарицидную обработку
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама