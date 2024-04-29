В Пензе мужчина избил своего отца деревянной скалкой, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 29 апреля 2024. PenzaNews. Житель Пензы избил деревянной скалкой своего 74-летнего отца, который впоследствии был госпитализирован, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Подозреваемый дал признательные показания. Возникшему конфликту между родственниками предшествовало радушное застолье в доме потерпевшего. Мужчины праздновали день рождения заявителя. По словам злоумышленника, в ходе распития спиртных напитков у него с именинником возникла словесная перепалка. После разговора на повышенных тонах мужчина взял в руки деревянную скалку и нанес ею несколько ударов своему родственнику. Подозреваемый признался, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.