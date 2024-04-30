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В Спасске подросток подозревается в краже из магазина 36 пачек сигарет и алкоголя

09:49 | 30.04.2024 | Криминал

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Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Подросток подозревается в краже 36 пачек сигарет различного наименования, трех бутылок водки и настойки из магазина, расположенного в городе Спасске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Спасске подросток подозревается в краже из магазина 36 пачек сигарет и алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая стоимость похищенного составила около 5 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что пропажу обнаружила продавец, которая пришла утром на работу и увидела разбитое стекло пластиковой двери магазина.

«Молодой человек дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что часть похищенного была изъята у подростка сотрудниками полиции, а остальное он употребил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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