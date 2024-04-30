Жительница Заречного перевела на чужой счет более 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Заречный, 30 апреля 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1970 года рождения перевела на чужой счет более 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, женщина увидела в интернете информацию о возможности получения дополнительного дохода и оставила заявку со своими контактными данными, после чего с ней связался незнакомец, который предложил заработать за счет инвестирования в иностранную валюту.

«Следуя инструкциям звонившего, гражданка через мобильное приложение банка перечислила более 600 тыс. рублей на предоставленный [...] банковский счет. Не получив прибыль от инвестиций, женщина пыталась вернуть денежные средства. После неоднократных попыток вывести свои деньги она поняла, что ее обманул мошенник», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».