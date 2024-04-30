Мошенники использовали пенсионерку как курьера при похищении более 1 млн. рублей у жителя Пензы Криминал

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы оказалась втянута в мошенническую схему, позволившую злоумышленникам похитить у местного жителя более 1 млн. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратился местный житель 1940 года рождения. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником силового ведомства. Собеседник сообщил, что мошенники оформили на его имя кредит, для предотвращения незаконных операций заявителю необходимо самостоятельно оформить кредит, после чего передать деньги курьеру, который зачислит их на безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пенсионер поверил собеседнику и выполнил его указания: он передал более 1 млн. рублей незнакомой пожилой женщине, личность которой впоследствии удалось установить сотрудникам полиции.

«Ею оказалась пензячка 1949 года рождения. Пенсионерка пояснила, что ей поступил звонок от незнакомца, который убедил ее перечислить деньги на безопасный счет», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что после перевода сбережений в размере 200 тыс. рублей пенсионерке вновь поступил звонок, во время которого собеседник убедил ее помочь пожилому мужчине, который не может самостоятельно перечислить деньги на «безопасный» счет.

«Будучи введенной в заблуждение, женщина выполнила все инструкции собеседника. Она забрала денежные средства у заявителя и перечислила их на предоставленный звонившим банковский счет», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».