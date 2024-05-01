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В Пензе пожилая женщина лишилась 1,2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику

09:23 | 01.05.2024 | Криминал

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Пенза, 1 мая 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1941 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых структур и сообщил, что по ее банковскому счету происходят подозрительные операции, лишилась 1,2 млн. рублей.

В Пензе пожилая женщина лишилась 1,2 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения мошеннических действий» незнакомец посоветовал пенсионерке перевести сбережения на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, женщина проследовала в отделение банка, где сняла со своего счета денежные средства, после чего перечислила 1,2 млн. рублей на банковский счет, предоставленный звонившим. Позже пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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