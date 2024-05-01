В Пензе возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины Криминал

Пенза, 1 мая 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины 1974 года рождения возбуждено в Пензе.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина нашел в интернете заинтересовавшее его объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному телефону, однако ему никто не ответил.

«Через некоторое время ему на телефон позвонил незнакомец, который представился администратором сайта и пояснил, что по вине собеседника произошел сбой. [...] Для устранения ошибок звонивший потребовал возместить ему финансовые потери. Неизвестный грозился расправиться с ним и его родственниками, если он не переведет деньги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина перечислил более 33 тыс. рублей на банковский счет, указанный злоумышленником.

В сообщении уточняется, что уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».