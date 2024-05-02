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В Бековском районе мужчина похитил у своей матери холодильник и продал его незнакомцу, возбуждено дело

09:36 | 02.05.2024 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Житель Бековского района Пензенской области похитил у своей матери холодильник и продал его незнакомцу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Бековском районе мужчина похитил у своей матери холодильник и продал его незнакомцу, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Бековскому району обратилась местная жительница 1953 года рождения. Пенсионерка рассказала, что из ее домовладения похитили холодильник. Сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен сын женщины – местный житель 1981 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что накануне просил у матери одолжить ему денежные средства на покупку алкоголя, [...] женщина отказалась. Тогда, воспользовавшись отсутствием матери дома, мужчина похитил холодильник и продал незнакомцу. Вырученные деньги он потратил на приобретение алкоголя», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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