В Бековском районе мужчина похитил у своей матери холодильник и продал его незнакомцу, возбуждено дело Криминал

Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Житель Бековского района Пензенской области похитил у своей матери холодильник и продал его незнакомцу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Бековскому району обратилась местная жительница 1953 года рождения. Пенсионерка рассказала, что из ее домовладения похитили холодильник. Сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен сын женщины – местный житель 1981 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что накануне просил у матери одолжить ему денежные средства на покупку алкоголя, [...] женщина отказалась. Тогда, воспользовавшись отсутствием матери дома, мужчина похитил холодильник и продал незнакомцу. Вырученные деньги он потратил на приобретение алкоголя», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.