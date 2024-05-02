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В Каменском районе пенсионер передал 400 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери

10:50 | 02.05.2024 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1937 года рождения лишился 400 тыс. рублей, поверив «сотруднику правоохранительных органов», который по телефону сообщил, что его дочь стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

В Каменском районе пенсионер передал 400 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявитель был напуган, поэтому выполнил все указания звонившего. Мужчина около подъезда передал курьеру 400 тыс. рублей. О том, что стал жертвой обмана, он понял после того, как поговорил со своей дочерью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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