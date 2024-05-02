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В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

11:57 | 02.05.2024 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1969 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал 65-летней сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что она проживает в доме со своим сожителем. В день совершения преступления мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Сожитель решил продолжить употреблять спиртное, что заявительнице не понравилось. На этой почве между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил заявительницу за шею и стал душить, угрожая ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в тексте.

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