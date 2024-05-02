В Пензе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 36 пожилых граждан Криминал

Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 36 пожилых граждан.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, в октябре 2022 года 8 жителей Самарской области в возрасте от 22 до 42 лет, один из которых ранее был судим, организованно прибыли в Пензенскую область с целью совершения мошеннических действий: они обходили старые многоквартирные дома, представлялись пожилым людям работниками специализированной организации, настаивали на осмотре газового оборудования, после чего сообщали о необходимости очистки вентиляционных каналов.

«В случае несогласия жителей квартир [...] злоумышленники запугивали их применением штрафных санкций или отключением газоснабжения. С целью сокрытия преступного характера своих действий они составляли гражданско-правовые договоры, после чего в отсутствие хозяев квартир якобы проводили очистку вентиляционных каналов и замену решеток. В результате противоправных действий членов преступной группы 36 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 500 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что руководитель преступной группы и его заместитель вину не признали, двое соучастников — признали частично, остальные — полностью, четверо обвиняемых добровольно возместили часть ущерба в размере 290 тыс. рублей.

«Обманутыми гражданами заявлены исковые требования о возмещении ущерба. На земельный участок одного из участников преступной группы стоимостью более 1,5 млн. рублей наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Пензы. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в пресс-релизе.