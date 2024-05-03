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В Пензе пенсионерка ударила супруга чесночницей по голове, возбуждено уголовное дело

12:00 | 03.05.2024 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы ударила своего 86-летнего супруга чесночницей по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В Пензе пенсионерка ударила супруга чесночницей по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина дала признательные показания.

«Она рассказала, что дома на кухне распивала спиртные напитки. Супруг высказал недовольство. [...] На этой почве между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры женщина взяла в руки чесночницу и ударила ею по голове супруга», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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