В Пензе пенсионерка ударила супруга чесночницей по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы ударила своего 86-летнего супруга чесночницей по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина дала признательные показания.

«Она рассказала, что дома на кухне распивала спиртные напитки. Супруг высказал недовольство. [...] На этой почве между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры женщина взяла в руки чесночницу и ударила ею по голове супруга», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.