Житель Кузнецка предстанет перед судом за покушение на коммерческий подкуп Криминал

Пенза, 4 мая 2024. PenzaNews. 38-летний житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом за покушение на коммерческий подкуп.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, уголовное дело было расследовано отделом по расследованию особо важных дел при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

«По данным следствия, в июне 2019 года между обвиняемым и ресурсоснабжающей организацией города Кузнецка был заключен договор о технологическом присоединении к электрическим сетям объекта садоводства в Кузнецком районе. После проведения работ обвиняемый не заключил договор энергоснабжения с другой организацией – поставщиком электроэнергии и стал пользоваться электричеством незаконно, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.19 КоАП РФ. Впоследствии фигурант установил на своем дачном участке майнинговую ферму, в результате чего возникла разница между переданной электроэнергией поставщиком и учтенной электроэнергией потребителем. В мае 2023 года электромонтеры ресурсоснабжающей организации начали проводить замеры силы тока. Обвиняемый, узнав, что работники выявили источник потерь электроэнергии и пытались проверить ее потребление на его земельном участке, решил передать денежное вознаграждение работнику акционерного общества за разрешение возникшей проблемы», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что с помощью своего знакомого, не осведомленного о преступном умысле, обвиняемый встретился с мастером службы воздушных линий организации, в ходе встречи последний предложил передать ему 40 тыс. рублей за непроведение проверки потребления электроэнергии, тот согласился и перевел деньги на банковский счет мастера.

«В действительности работник акционерного общества не обладал служебными полномочиями по проведению проверок физических и юридических лиц на бездоговорное или безучетное потребление электроэнергии, в связи с чем никаких действий в пользу обвиняемого не предпринимал, денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В отношении бывшего сотрудника организации расследуется уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения», — сообщила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела в обеспечительных целях по ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью более 1 млн. рублей, вину он признал.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.