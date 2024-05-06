Житель Тамалинского района предстанет перед судом по обвинению в краже у соседа аккумулятора и денег Криминал

Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. 35-летний житель Тамалинского района Пензенской области, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, ночью 25 февраля 2024 года житель деревни Агринка в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своему 64-летнему односельчанину. Не обнаружив хозяина дома, гость ударом ноги выбил крепление навесного замка и открыл входную дверь. Проникнув внутрь жилища, он похитил аккумуляторную батарею и денежные средства в размере 150 рублей, причинив хозяину дома имущественный ущерб на сумму 6 тыс. 350 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что обвиняемый отдал деньги бывшей супруге, а аккумулятор оставил у себя для дальнейшего использования.

«Сломанную дверь и отсутствие имущества утром того же дня обнаружила сестра хозяина дома, пришедшая по просьбе брата покормить его скотину. На следующий день аккумуляторную батарею у похитителя изъяли сотрудники полиции», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что обвиняемый признал свою вину.

«[Он] пояснил, что не обнаружил своего знакомого дома и решил похитить у него что-нибудь ценное. Как он позже узнал, его знакомого не оказалось дома в связи с задержанием накануне сотрудниками полиции за покушение на убийство», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует, что уголовное дело направлено в Тамалинский районный суд.