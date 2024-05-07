12:16:10 Вторник, 7 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, сломавший руку сожительнице

10:35 | 07.05.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура Бековского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, сломавший руку сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии органа предварительного расследования, вечером 22 февраля 2024 года вернувшийся на выходные с вахты домой в село Вертуновка мужчина поссорился с 52-летней сожительницей, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ударил ее деревянным поленом по левой руке, причинив перелом локтевой кости», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчина свою вину признал.

«Обвиняемый пояснил, что с сожительницей проживает на протяжении 19 лет и в день возвращения с работы из Волгоградской области увидел ее в состоянии алкогольного опьянения. Дом был не топлен, готовая еда отсутствовала. Это его разозлило. Он стал растапливать печь, ударил сидевшую на кровати сожительницу поленом и ушел готовить еду. В настоящее время они помирились. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бековский районный суд», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
В Пензе стартовала спартакиада учащейся молодежи региона Житель Тамалинского района предстанет перед судом по обвинению в краже у соседа аккумулятора и денег
В Железнодорожном районе Пензы после вмешательства прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка В Кузнецке при пожаре в частном доме погибла женщина
В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности В Танеевке при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама