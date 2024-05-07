В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, сломавший руку сожительнице Криминал

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура Бековского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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«По версии органа предварительного расследования, вечером 22 февраля 2024 года вернувшийся на выходные с вахты домой в село Вертуновка мужчина поссорился с 52-летней сожительницей, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ударил ее деревянным поленом по левой руке, причинив перелом локтевой кости», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчина свою вину признал.

«Обвиняемый пояснил, что с сожительницей проживает на протяжении 19 лет и в день возвращения с работы из Волгоградской области увидел ее в состоянии алкогольного опьянения. Дом был не топлен, готовая еда отсутствовала. Это его разозлило. Он стал растапливать печь, ударил сидевшую на кровати сожительницу поленом и ушел готовить еду. В настоящее время они помирились. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бековский районный суд», — сказала собеседница агентства.