Житель Пензы поверил незнакомцу в мессенджере и лишился почти 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1963 года рождения после общения в мессенджере с незнакомцем, который сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с его банковского счета, а также оформить кредит и перечислить все средства в поддержку запрещенных организаций, лишился почти 800 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» злоумышленник посоветовал мужчине перевести деньги на «безопасный счет».

«Будучи введенным в заблуждение, гражданин перечислил собственные сбережения на предоставленный собеседником банковский счет. Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 800 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».