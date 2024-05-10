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В Пензенском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из квартиры, сдаваемой в аренду

11:03 | 10.05.2024 | Криминал

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Пенза, 10 мая 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи техники на сумму более 20 тыс. рублей из сдаваемой в аренду квартиры в селе Засечном Пензенского района Пензенской области.

В Пензенском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из квартиры, сдаваемой в аренду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в полицию обратилась жительница Нижневартовска, которая длительное время не могла дозвониться до квартиросъемщика – мужчины 1984 года рождения, после чего решила проверить квартиру и обнаружила пропажу техники.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похитил телевизор, микроволновую печь, электрический чайник, утюг, роутер и сдал в ломбард, потому что нуждался в деньгах», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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