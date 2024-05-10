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Житель Пензы подозревается в угоне автомобиля нового возлюбленного своей бывшей жены

13:32 | 10.05.2024 | Криминал

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Пенза, 10 мая 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2001 года рождения подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежащего новому возлюбленному своей бывшей жены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы подозревается в угоне автомобиля нового возлюбленного своей бывшей жены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодой человек дал признательные показания. Сотрудникам полиции он рассказал, что был давно знаком с потерпевшим. В последнее время между ними были неприязненные отношения из-за того, что бывшая жена подозреваемого стала сожительствовать с заявителем. В один из дней злоумышленник решил отомстить знакомому, угнав его автомобиль. Воспользовавшись тем, что машина не была оборудована сигнализацией, он разбил стекло и проник в салон автомобиля, запустил двигатель, замкнув провода замка зажигания, и уехал. После этого, чтобы угнанный автомобиль не смогли обнаружить, он спрятал его на территории гаражей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в тексте.

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