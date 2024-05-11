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Житель Пензы подозревается в краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома

09:29 | 11.05.2024 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2024. PenzaNews. 37-летний житель Пензы подозревается в краже велосипеда, который был оставлен владельцем на 10 этаже в подъезде многоквартирного дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы подозревается в краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что проник в подъезд дома, откуда совершил кражу велосипеда. Похищенное он сдал в ломбард. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности», — отмечается в тексте.

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