В Колышлейском районе женщина лишилась около 500 тыс. рублей, пытаясь заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 11 мая 2024. PenzaNews. 35-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области лишилась около 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника о возможности получения инвестиционного дохода.

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«Собеседник сообщил, что для участия в биржевых торгах необходимо внести денежные средства на игровую платформу. Женщина не догадывалась, что общается с мошенником. Следуя инструкциям звонившего, заявительница перечислила на банковский счет, предоставленный собеседником, около 500 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после неудачных попыток возврата своих денег женщина осознала обман.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в тексте.